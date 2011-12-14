"Південний потік" не становить особливої цінності для ЄС

Єврокомісія поки не готова вивести “Південний потік” з-під дії Третього енергетичного пакету.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР, коментуючи заяви Росії про бажання отримати особливий статус для “Південного потоку”.

“Південний потік” не був визнаний як проект європейського інтересу. Європейська комісія не може передбачити на цьому етапі, чи буде якийсь виняток для “Південного потоку”, - заявив комісар.

Він зазначив, що Єврокомісія вже заявляла і може лише повторити, що вона залишає за собою право повністю оцінити та проаналізувати цей проект, як тільки його деталі стануть зрозумілими.

“Всі винятки можуть бути зроблені лише на базі чинного законодавства ЄС. ЄС не змінюватиме своє законодавство в сфері енергетики”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

1 грудня міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО після зустрічі з комісаром Г.ЕТТІНГЕРОМ заявив, що Єврокомісія готова розглядати можливість надання особливого статусу проекту газопроводу “Південний потік”.

Міністр зазначив, що статус транскордонної європейської мережі дав би можливість “Південному потоку” не підпадати під дію Третього енергетичного пакету ЄС, який вимагає надавати доступ до газопроводу третім сторонам.