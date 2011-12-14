У квартирі льєжського вбивці знайшли пошматоване тіло жінки

У бельгійському місті Льєж сьогодні вшановують шістьох загиблих і 125 постраждалих у вчорашній стрілянині у центрі міста. Поліція встановила ім`я нападника - Нордін Амрані. У його помешканні знайшли понівечене тіло жінки. Мотиви убивці і досі незрозумілі.

Як передає із Льєжу кореспондент ТСН, сьогоднішній день приніс ще більш шокуючі подробиці трагедії. По-перше, збільшилась кількість жертв льєжського вбивці. Включно із самим убивцею, загинули шестеро. У шпиталі померла півторарічна дитина, і двадцятирічний хлопець.

По-друге – нові деталі з життя Нордіна Амрані не тільки не дали відповідь на запитання, чому 30-річний чоловік розстріляв людей на різдвяному ярмарку. Навпаки, ще більше заплутали у мотивах, і ще більше шокували бельгійців. Під час обшуку у будинку убивці слідчі знайшли тіло жінки, яку спочатку зґвалтували, а потім - вбили. Це 45-річна прибиральниця, яка працювала у районі, де жив Амрані. Поліція припускає, що жінка натрапила на вбивцю, який умовив її зайти до нього додому. Найбільш шокованими виявилися сусіди.

"Це дивне відчуття - знати, що він жив тут. Усі сусіди думають, що це могло статися і тут. У нас тут три школи, зокрема, дві для зовсім маленьких дітей. І ми всі думаємо, що він міг вчинити це тут. Нас це лякає. Ми ніколи не думали, що він вчинить щось таке", розповіла сусідка Амрані Кристал Стевенен.

І ще одна деталь трагедії, яка збиває з пантелику. Незадовго до того, як прийти на площу у центрі міста і відкрити вогонь, Амрані написав зворушливе зізнання у коханні своїй дівчині, а також перерахував на її рахунок певну суму грошей. Сьогодні у центрі Льєжа ТСН зустрів жінку, яка була знайомою коханої кілера. Вона плакала перед автобусною зупинкою, на якій загинули люди і розповіла, що взагалі не може зрозуміти, яким чином можна пояснити вчинок убивці.

"Це важко. Я добре знала його дівчину. Не можу повірити, що він міг просто так убити стільки людей. Це дуже важко", - розповіла жінка.

Трагедія сталася у центрі тихого бельгійського міста після обіду. На площі працює різдвяний ярмарок, і в той момент, коли цим місцем діти поверталися зі школи додому, чоловік видерся на дах пекарні, кинув в людей кілька гранат, після чого дістав гвинтівку і відкрив вогонь. Невдовзі убивця пустив і собі кулю в голову. Жертв могло бути й більше. Сьогодні стало відомо, що у торбі були ще кілька вибухових пристроїв. Пустити їх у хід Амрані просто не встиг.