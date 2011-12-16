На російському судні, яке гине в Антарктиді, є громадянин України

Складна льодова обстановка перешкоджає порятункові російського риболовецького судна "Спарта", яке зазнало аварії біля берегів Антарктиди, повідомив РІА "Новости" керівник центру громадських зв'язків Росриболовства Олександр Савельєв.



Судно "Спарта" (порт приписки Радянська Гавань) пізно ввечері у четвер виявилося блоковано кригою і отримало пробоїну нижче ватерлінії в районі промислу в південно-східній частині моря Росса.



На борту 32 людей - 15 росіян, включаючи наукового спостерігача, науковий спостерігач з України та 16 громадян Індонезії. Частина з них (включаючи спостерігачів) пересіла на рятувальні плоти, які поки стоять під бортом, решта борються за виживання судна.



"Судно отримало пробоїну нижче ватерлінії, вода почала надходити в трюм, але незважаючи на завезені зсередини пластирі та систему відкачування води, надходження води зупинити не вдається. Капітан судна дав сигнал SOS", - сказав він.



За словами Савельєва, вживаються всі заходи до порятунку судна, у тому числі з боку співробітників розташованої неподалік американської антарктичної станції.



"На відстані близько 20 миль від "Спарти" знаходиться норвезьке риболовецьке судно, воно намагалося пробитися, але марно, через важку кригу. Наші суду перебувають на відстані близько 300 миль, і їх підхід також утруднений кригою", - додав він.



Савельєв пояснив, що в районі події, згідно знімкам з космосу, льодове покриття становить близько 95%.



Судно наразі на плаву. На борту близько 200 тонн палива. Розливу палива поки немає, але така небезпека існує, якщо судно затоне, сказав Савельєв.