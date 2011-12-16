Масові заворушення в Казахстані: загинули 10 осіб
18:57, 16 грудня 2011Світ
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Спалено будівлі мерії, готелі...
На заході Казахстану в ході масових заворушень у місті Жанаозен Мангістауської області, загинули, за попередніми даними, 10 осіб, є поранені, зокрема - поліцейські.
Як повідомляє радіо «Свобода», у місті спалено будівлі мерії, готелі, офіс нафтової компанії "Озенмунайгаз".
Як сказано в повідомленні Генеральної прокуратури, заворушення в Жанаозені виникли під час святкувань із нагоди Дня незалежності Казахстану - "внаслідок злочинних дій групи осіб".
За даними ЗМІ, призвідниками заворушень стали колишні працівники місцевих нафтових підприємств, звільнені раніше після тривалого страйку.
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