Масові заворушення в Казахстані: загинули 10 осіб

На заході Казахстану в ході масових заворушень у місті Жанаозен Мангістауської області, загинули, за попередніми даними, 10 осіб, є поранені, зокрема - поліцейські.

Як повідомляє радіо «Свобода», у місті спалено будівлі мерії, готелі, офіс нафтової компанії "Озенмунайгаз".

Як сказано в повідомленні Генеральної прокуратури, заворушення в Жанаозені виникли під час святкувань із нагоди Дня незалежності Казахстану - "внаслідок злочинних дій групи осіб".

За даними ЗМІ, призвідниками заворушень стали колишні працівники місцевих нафтових підприємств, звільнені раніше після тривалого страйку.