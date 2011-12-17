В Каїрі загинули два демонстранти, двісті - поранені
Тривають вибори і "сидячий стрвйк"
У Каїрівп'ятницю в зіткненнях зполіцієюзагинулидвоє людейі більше двохсототрималипоранення.Середпостраждалих -кількадесятківвійськовослужбовцівсилбезпеки, повідомляєРадіоСвобода.
"Сидячийстрайк"біля будівліпарламентутривавтри тижні.Уп'ятницюполіціяспробуваларозігнатиманіфестантів- вправоохоронцівполетіло каміння.Якповідомляєтьсяз посиланнямнаочевидців, длярозгонупротестувальниківполіцейськіпочалистрілятив повітряі застосуваливодомети,проте цізаходи непринеслирезультату.
Акціїпротесту буливлаштованіпротивникамининішнього- нещодавнопризначеного- прем'єр-міністраКамаляаль-Ганзурі,якийбувчленомєгипетськогокерівництва щеприповаленому президентовіХосніМубарак.Маніфестантивимагаютьякнайшвидшоїпередачівлади відтимчасовоговійськовогокерівництваврукицивільних.
УЄгиптінині тривають- у кількаетапів -вибори органівмісцевоївлади.За попереднімиданими, лідируютьпредставникиісламістської партії"Брати-мусульмани".