Новим спікером Держдуми РФ стане співучень Путіна по Академії КДБ
Наришкін очолював президентську адміністрацію
Спікером Державної Думи Росії шостого скликання стане глава адміністрації президента Росії Сергій НАРИШКИН.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідне рішення було ухвалено на розширеному засіданні Генеральної ради «Єдиної Росії».
«Питання обговорювалося після виборів і під час підбиття підсумків. Я йшов на вибори як безпартійний, але завжди підтримував «Єдину Росію». Тривали консультації з Дмитром МЕДВЄДЄВИМ і з Володимиром ПУТІНИМ. В результаті я з вдячністю прийняв пропозицію», - сказав С.НАРИШКИН.
На посаду першого віце-спікера Держдуми рада партії запропонувала Олександра ЖУКОВА.
На посади віце-спікерів «Єдина Росія» висуває: секретаря президії Генради Сергія НЕВЄРОВА, колишнього віце-мера Москви Людмилу ШВЕЦОВУ, Олега МОРОЗОВА і керівника Центрального виконкому партії Андрія ВОРОБЙОВА, який також очолить фракцію «Єдиної Росії» в нижній палаті.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Росії відбулися вибори до Держдуми РФ.
«Єдина Росія» одержала 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.
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Сергій Євгенович Наришкін народився 27 жовтня 1954 р. у Ленінграді.
У 1978 році закінчив Ленінградський механічний інститут за фахом «інженер-радіомеханік», після якого Мінську Вищу школу КДБ СРСР, пізніше - Петербурзький міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю «економіст», володіє англійською, французькою мовами.
- З 1982 року - помічник проректора з міжнародних науковим зв'язків, заступник начальника Відділу зовнішньоекономічних зв'язків Ленінградського політехнічного інституту.
- пізніше - співробітник апарату економічного радника посольства СРСР в Бельгії. За деякими даними, в ці роки перебував на службі в КДБ, навчався в Червонопрапорному інституті КДБ разом з Володимиром Путіним.
- Початок 1990-х - начальник відділу комітету з економічного розвитку, пізніше - комітету з економіки та фінансів мерії Санкт-Петербурга.
- З 1995 року - керівник відділу зовнішніх інвестицій ВАТ «Промислово-будівельний банк» (Санкт-Петербург).
- З 1997 року - начальник департаменту інвестицій, заступник голови комітету з економіки та інвестицій уряду Ленінградської області.
- З 1998 року - голова Комітету з питань зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків уряду Ленінградської області.
- З лютого 2004 року - заступник начальника Економічного управління Адміністрації Президента Російської Федерації.
- З березня 2004 року - заступник керівника, з вересня - керівник апарату уряду Російської Федерації - міністр.
- З лютого 2007 року - заступник голови уряду Російської Федерації - керівник апарату уряду Російської Федерації, з вересня того ж року - голова ради директорів «Об'єднаної суднобудівної корпорації».
- З 12 травня 2008 року по 15 грудня 2011 - керівник Адміністрації Президента Російської Федерації.
- 4 грудня 2011 - обраний до Держдуми РФ шостого скликання, 15 грудня взяв мандат і зареєстрований депутатом.
- 17 грудня - оголошено про те, що «Єдина Росія» має намір висунути Наришкіна на пост спікера Держдуми.