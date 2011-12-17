Новим спікером Держдуми РФ стане співучень Путіна по Академії КДБ

Спікером Державної Думи Росії шостого скликання стане глава адміністрації президента Росії Сергій НАРИШКИН.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідне рішення було ухвалено на розширеному засіданні Генеральної ради «Єдиної Росії».

«Питання обговорювалося після виборів і під час підбиття підсумків. Я йшов на вибори як безпартійний, але завжди підтримував «Єдину Росію». Тривали консультації з Дмитром МЕДВЄДЄВИМ і з Володимиром ПУТІНИМ. В результаті я з вдячністю прийняв пропозицію», - сказав С.НАРИШКИН.

На посаду першого віце-спікера Держдуми рада партії запропонувала Олександра ЖУКОВА.

На посади віце-спікерів «Єдина Росія» висуває: секретаря президії Генради Сергія НЕВЄРОВА, колишнього віце-мера Москви Людмилу ШВЕЦОВУ, Олега МОРОЗОВА і керівника Центрального виконкому партії Андрія ВОРОБЙОВА, який також очолить фракцію «Єдиної Росії» в нижній палаті.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Росії відбулися вибори до Держдуми РФ.

«Єдина Росія» одержала 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.

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Сергій Євгенович Наришкін народився 27 жовтня 1954 р. у Ленінграді.



У 1978 році закінчив Ленінградський механічний інститут за фахом «інженер-радіомеханік», після якого Мінську Вищу школу КДБ СРСР, пізніше - Петербурзький міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю «економіст», володіє англійською, французькою мовами.



- З 1982 року - помічник проректора з міжнародних науковим зв'язків, заступник начальника Відділу зовнішньоекономічних зв'язків Ленінградського політехнічного інституту.



- пізніше - співробітник апарату економічного радника посольства СРСР в Бельгії. За деякими даними, в ці роки перебував на службі в КДБ, навчався в Червонопрапорному інституті КДБ разом з Володимиром Путіним.



- Початок 1990-х - начальник відділу комітету з економічного розвитку, пізніше - комітету з економіки та фінансів мерії Санкт-Петербурга.



- З 1995 року - керівник відділу зовнішніх інвестицій ВАТ «Промислово-будівельний банк» (Санкт-Петербург).



- З 1997 року - начальник департаменту інвестицій, заступник голови комітету з економіки та інвестицій уряду Ленінградської області.



- З 1998 року - голова Комітету з питань зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків уряду Ленінградської області.



- З лютого 2004 року - заступник начальника Економічного управління Адміністрації Президента Російської Федерації.



- З березня 2004 року - заступник керівника, з вересня - керівник апарату уряду Російської Федерації - міністр.



- З лютого 2007 року - заступник голови уряду Російської Федерації - керівник апарату уряду Російської Федерації, з вересня того ж року - голова ради директорів «Об'єднаної суднобудівної корпорації».



- З 12 травня 2008 року по 15 грудня 2011 - керівник Адміністрації Президента Російської Федерації.



- 4 грудня 2011 - обраний до Держдуми РФ шостого скликання, 15 грудня взяв мандат і зареєстрований депутатом.



- 17 грудня - оголошено про те, що «Єдина Росія» має намір висунути Наришкіна на пост спікера Держдуми.