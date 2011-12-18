У Дагестані розстріляли полковника прикордонного управління ФСБ

Побили всіх, а вбили тільки його

Усуботуввечері невідомівбиливКаспійськуспівробітникаприкордонногоуправлінняФСБРосіїпо Дагестану.



"За попереднімиданими, убитийМагомедРаджабовпрацювавзаступникомначальникауправління власноїбезпекиприкордонного управлінняФСБРосіїпо Дагестану,за званням- полковник.Вінприйшоввгості до одногоз жителівКаспійська, коли тудиувірвалисячетвероозброєних людейвмасках, побиливсіхприсутніх,айогорозстріляли ", -повідомивагентствуРІА"Новости"співрозмовникуправоохороннихорганахміста.



За йогословами, намісціподії працюєоперативно-слідчагрупа, ведутьсяпошукизлочинців, обставиниподії встановлюються.



Співрозмовник вМВСДагестанузаявивагентству,що в будинку,куди прийшоввгостіРаджабов,за попереднімиданими, проживавбратпокійногоглавиМВСреспублікиАдільгереяМагомедтагірова, азлочинцітакож викралирізні цінніречі.

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