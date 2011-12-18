У Дагестані розстріляли полковника прикордонного управління ФСБ
Побили всіх, а вбили тільки його
Усуботуввечері невідомівбиливКаспійськуспівробітникаприкордонногоуправлінняФСБРосіїпо Дагестану.
"За попереднімиданими, убитийМагомедРаджабовпрацювавзаступникомначальникауправління власноїбезпекиприкордонного управлінняФСБРосіїпо Дагестану,за званням- полковник.Вінприйшоввгості до одногоз жителівКаспійська, коли тудиувірвалисячетвероозброєних людейвмасках, побиливсіхприсутніх,айогорозстріляли ", -повідомивагентствуРІА"Новости"співрозмовникуправоохороннихорганахміста.
За йогословами, намісціподії працюєоперативно-слідчагрупа, ведутьсяпошукизлочинців, обставиниподії встановлюються.
Співрозмовник вМВСДагестанузаявивагентству,що в будинку,куди прийшоввгостіРаджабов,за попереднімиданими, проживавбратпокійногоглавиМВСреспублікиАдільгереяМагомедтагірова, азлочинцітакож викралирізні цінніречі.