Британського депутата звільнили за нацистську вечірку

Депутат британського парламенту від Консервативної партії Ейдан Берлі (Aidan Burley) залишив свою посаду в Департаменті транспорту, після того як взяв участь у нацистській вечірці. Розпорядження про звільнення Берлі підписав прем`єр-міністр Девід Кемерон, повідомляє Лента.руз посиланням на The Mail on Sunday.

Кілька днів тому газета опублікувала фотографії з вечірки на французькому гірськолижному курорті, на яких Берлі відображений разом з людиною у формі офіцера СС. Поведінка Берлі викликала особливо гостру критику з боку депутатів-лейбористів. Консерватори також визнали витівку колеги "злочинною і безглуздою".

Ейдан безуспішно намагався врятувати кар`єру, спростовуючи свої симпатії до нацизму. Зокрема, він написав листа з вибаченнями в єврейську газету The Jewish Chronicle і розповів про плани відвідати Освенцим. Однак Mail on Sunday з`ясувала, що Берлі невипадково опинився на нацистської вечірці - саме він вигадав вбрати гостей у форму СС і сам заплатив за її оренду.

У Франції, де відбулася вечірка за участю Берлі, будь-яке використання нацистської атрибутики є злочином, якщо мова не йде про кіно-або театральні постановки.