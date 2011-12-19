ЄС поповнив список нев'їзних білоруських чиновників

Рада Європейського Союзу 16 грудня схвалила розширення санкцій проти Білорусі у відповідь на переслідування представників опозиції і громадянського суспільства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, таку інформацію розповсюдила прес-служба Ради ЄС.

«Рада додала двох осіб, причетних до суду над правозахисником Алесєм БЄЛЯЦЬКИМ, до списку тих, у кого заморожені активи і кому заборонено в`їзд до ЄС. У результаті кількість таких осіб досягла 210», - зазначається у повідомленні прес-служби Ради ЄС, яка не називає прізвища цих людей.

Таким чином ЄС вирішив посилити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за репресії проти громадянського суспільства, політичної опозиції і незалежних ЗМІ, які тривають у Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада суд Першотравневого району Мінська визнав правозахисника А.БЄЛЯЦЬКОГО винним у приховуванні доходів в особливо великих розмірах і засудив до чотирьох з половиною років позбавлення волі у колонії посиленого режиму з конфіскацією майна.

Звільнення А.БЄЛЯЦЬКОГО вимагають від офіційного Мінська міжнародні правозахисні структури, керівництво Євросоюзу, США і ряду інших демократичних країн.