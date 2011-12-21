В Афганістані загинули п'ятеро польських солдат

П`ятеро польських солдатів загинуло сьогодні в Афганістані в результаті вибуху бомби під автомобілем, що стало найбільшою військовою втратою у польській армії під час ведення бойових дій з часів Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, вибухівка силою майже 100 кілограм тротилового еквіваленту повністю знищила один із автомобілів конвою, котрим їхали польські військові.

"В результаті здетонування вибухівки під машиною загинуло п`ятеро польських солдатів 20 Бартошицької змеханізованої бригади. Трагедія сталася на головній дорозі між Кандагаром та Кабулом в провінції Газні", - відзначила прес-служба польського уряду в спеціальному повідомленні.

Свічуття близьким загиблих висловили глава уряду Дональд ТУСК та Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

TVN24 повідомляє, що наймолодшому війському, котрий сьогодні загинув було 22 роки, а старшому - 33 роки.

Польська Gazeta Wyborcza повідомляє, що з початку року в Афганістані загинуло вже 14 поляків після 6 смертей в минулому році та дев`яти в 2009 році.

Загалом з 2001 року Польща в Афганістані втратила 36 людей, а разом з операцією в Іраку (2003-2008 роки) - 58 чоловік.

Водночас, за даними газети, втрати польської армії, яка зараз має в Афганістані 2,5 тисячі чоловік, є невеликими у порівнянні з іншими державами, котрі входять в міжнародну коаліцію сил 47 країн.

"Австралійський контингент з 1550 людей втратив 32 солдатів, Данія, яка має в Афганістані 750 людей, втратила 42, Іспанія (весь контингент 1523 людей) втратила 34 солдатів", - відзначає видання.

Газета також зауважує, що поточний рік став першим за десять років від початку операції НАТО в Афганістані, коли кількість вбитих солдатів почала зменшуватися: за початку року напади талібів забрали життя 554 солдатів, в той час, коли за весь минулий рік загинуло 711 чоловік.

Довідка УНІАН. У жовтні цього року Президент Польщі продовжив місію польського війського контингенту в Афганістані до 13 квітня 2012 року. Польська влада планує поступово відходити від виконання бойових завдань в Афганістані, концентруючись більше на навчальних програмах для місцевих силовиків та планує повністю вивести війська в 2014 році.