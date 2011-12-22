На Різдво християнські храми охоронятимуть снайпери
04:55, 22 грудня 2011Світ
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Повідомляє пакистанська поліція
ВладаПакистанунапередодніРіздварозмістятьдодаткові нарядиполіціїі снайперіввоколицяххристиянськихцерковумістахкраїни,повідомляєРадіоСвобода.
Представниккерівництвапакистанськоїполіціїповідомив,щозабезпекоюхристиянськихоб'єктівстежитимутьблизькодвох зполовиноютисячполіцейських.
ХристиянивПакистанічасто буваютьоб'єктомнападівісламськихекстремістів.Великачастинахристиянськоїгромади, що становитьменше трьохвідсотківнаселенняПакистану, живевмістіЛахорі йогооколицях.
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