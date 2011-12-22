Туреччина відкликає свого посла у Парижі

Туреччина рішуче засуджує ухвалення нижньою палатою парламенту Франції законопроекту про покарання за заперечення геноциду вірменського народу в Османській імперії у 1915 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в Анкарі заявив прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп ЕРДОГАН.

«Це сум для Туреччини, але для Франції це ще більший сум», - зазначив він, додавши, що це рішення французького парламенту «абсолютно не відповідає правам людини».

За словами Р.ЕРДОГАНА, наслідки будуть неприємними. При цьому він додав, що у турецької сторони склалося враження, що у Франції до них ставляться «ворожо», і що в цій ситуації можна говорити навіть про ісламофобію.

Р.ЕРДОГАН наголосив, що Туреччина не може залишатися безголосою у цій ситуації.

Зокрема, він заявив, що Туреччина викликає свого посла у Франції для проведення відповідних консультацій.

Також, за словами Р.ЕРДОГАНА, Туреччина відмовляється від проведення політичних консультацій із Францією, від військового співробітництва із Францією, від освітніх і навчальних, у тому числі військових програм із Францією, від поїздок до Франції.

Також, заявив прем’єр, Туреччина переходить на практику окремих дозволів на польоти французьких літаків у своєму повітряному просторі та забороняє французьким кораблям заходити на турецьку територію.

При цьому Р.ЕРДОГАН заявив, що це лише перший етап реакції Туреччини на прийняття французьким парламентом зазначеного рішення, і що відповідно до того, як буде просуватися доля цього закону у Франції, Туреччина надалі буде коригувати свої дії.

Також Р.ЕРДОГАН висловив думку, що Президент Франції Ніколя САРКОЗІ «пожертвував цією темою для своєї передвиборчої кампанії».

*** Схваленный французськими парламентаріями законопроект передбачає покарання у вигляді року ув’язнення і штраф у 45 тисяч євро. Теперь документ має затвердити верхня палата парламенту - Сенат.