У Молдові з документів виключили графу "національність"

00:45, 23 грудня 2011
Світ
1097 0

Закон розроблено на основі Європейської конвенції

У Молдовіз документівцивільногостанувиключенаграфа "національність".ЯкповідомилиРосБізнесКонсалтингув молдавськомупарламенті,це передбачаютьпоправкивчиннезаконодавство,якіприйняли депутати.

Законпередбачає,що у свідоцтвіпро народженнябудевказуватисяетнічнаприналежністьнапідставізаявипід особистувідповідальність батьківабоволодаряакта, який досяг16-річноговіку.

Законбуврозробленийнаосновіпринципів Європейськоїконвенціїпро захистосновнихправісвободлюдини.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter