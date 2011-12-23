У Молдові з документів виключили графу "національність"

Закон розроблено на основі Європейської конвенції

У Молдовіз документівцивільногостанувиключенаграфа "національність".ЯкповідомилиРосБізнесКонсалтингув молдавськомупарламенті,це передбачаютьпоправкивчиннезаконодавство,якіприйняли депутати.



Законпередбачає,що у свідоцтвіпро народженнябудевказуватисяетнічнаприналежністьнапідставізаявипід особистувідповідальність батьківабоволодаряакта, який досяг16-річноговіку.



Законбуврозробленийнаосновіпринципів Європейськоїконвенціїпро захистосновнихправісвободлюдини.

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