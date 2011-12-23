У Молдові з документів виключили графу "національність"
00:45, 23 грудня 2011Світ
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Закон розроблено на основі Європейської конвенції
У Молдовіз документівцивільногостанувиключенаграфа "національність".ЯкповідомилиРосБізнесКонсалтингув молдавськомупарламенті,це передбачаютьпоправкивчиннезаконодавство,якіприйняли депутати.
Законпередбачає,що у свідоцтвіпро народженнябудевказуватисяетнічнаприналежністьнапідставізаявипід особистувідповідальність батьківабоволодаряакта, який досяг16-річноговіку.
Законбуврозробленийнаосновіпринципів Європейськоїконвенціїпро захистосновнихправісвободлюдини.
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