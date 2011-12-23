У школах Німеччини починають викладати іслам
Знадобиться близько 2 тис. викладачів
У державнихшколахНімеччинивводиться викладанняісламудлямусульман.Наданиймоментмовайдепро введенняновогопредмету вшколах,розташованиху федеральнихземляхПівнічнийРейн-Вестфаліята НижняСаксонія,повідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнапорталdomradio.de. УПівнічномуРейні -Вестфаліїісламстанеобов`язковимпредметомнарівніз німецькою мовоюабоматематикоюі буде введенийвпрограму внаступномуроці. УшколахНижньоїСаксоніївикладання ісламувведутьв 2014році. Передбачається,щозгодоміншіфедеральніземліприєднаютьсядо цього проекту. ЗаоцінкамиМіністерстваосвіти,внайближчіроки ФРНбуде потрібноблизько 2тис. викладачівдлянавчанняприблизно 700тис. дітейз мусульманськихсімей, які проживаютьвкраїні. Вполітичному середовищіставленнядо нововведеннядалеко неоднозначне.Рядполітиків іекспертіввважають,що введенняісламудозволить швидшеі кращеінтегруватидітеймусульману німецькесуспільство,іншіж протиподібнихзміншкільноїпрограми.
УПівнічномуРейні -Вестфаліїісламстанеобов`язковимпредметомнарівніз німецькою мовоюабоматематикоюі буде введенийвпрограму внаступномуроці.
УшколахНижньоїСаксоніївикладання ісламувведутьв 2014році.
Передбачається,щозгодоміншіфедеральніземліприєднаютьсядо цього проекту.
ЗаоцінкамиМіністерстваосвіти,внайближчіроки ФРНбуде потрібноблизько 2тис. викладачівдлянавчанняприблизно 700тис. дітейз мусульманськихсімей, які проживаютьвкраїні.
Вполітичному середовищіставленнядо нововведеннядалеко неоднозначне.Рядполітиків іекспертіввважають,що введенняісламудозволить швидшеі кращеінтегруватидітеймусульману німецькесуспільство,іншіж протиподібнихзміншкільноїпрограми.