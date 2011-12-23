У школах Німеччини починають викладати іслам

Знадобиться близько 2 тис. викладачів

У державнихшколахНімеччинивводиться викладанняісламудлямусульман.Наданиймоментмовайдепро введенняновогопредмету вшколах,розташованиху федеральнихземляхПівнічнийРейн-Вестфаліята НижняСаксонія,повідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнапорталdomradio.de. УПівнічномуРейні -Вестфаліїісламстанеобов`язковимпредметомнарівніз німецькою мовоюабоматематикоюі буде введенийвпрограму внаступномуроці. УшколахНижньоїСаксоніївикладання ісламувведутьв 2014році. Передбачається,щозгодоміншіфедеральніземліприєднаютьсядо цього проекту. ЗаоцінкамиМіністерстваосвіти,внайближчіроки ФРНбуде потрібноблизько 2тис. викладачівдлянавчанняприблизно 700тис. дітейз мусульманськихсімей, які проживаютьвкраїні. Вполітичному середовищіставленнядо нововведеннядалеко неоднозначне.Рядполітиків іекспертіввважають,що введенняісламудозволить швидшеі кращеінтегруватидітеймусульману німецькесуспільство,іншіж протиподібнихзміншкільноїпрограми.

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