У Москві підпалили офіс "Єдиної Росії"

У Москві підпалили офіс партії "Єдина Росія". Інформація про це з'явилася на сайті руху московських анархістів "Чорна герилья". Там же було викладено відео підпалу.



З повідомлення анархістів випливає, що підпал був здійснений в ніч на 22 грудня. При цьому автори повідомлення наголошують, що офіс розташований у нежитловому приміщенні, і "тому підпал не становив загрози для життя мирних жителів".



На відео видно, як у темряві людина кидає в загратоване вікно пляшку із запальною сумішшю, після чого у приміщенні здійснявся стовп вогню. На стіні над вікном видно вивіску "Єдина Росія".



У правоохоронних органах РосБізнесКонсалтингу підтвердили, що в цьому будинку справді є офіс "Єдиної Росії", проте також наймають приміщення ще кілька організацій, зокрема, рада ветеранів. І саме у вікно ради ветеранів, за даними поліції, і влучив "коктейль Молотова". Офіс єдиноросів, утім, отримав пошкодження під час гасіння пожежі - його підтопило.



Раніше в грудні вже був зафіксований випадок нападу на офіси "Єдиної Росії" в Москві. Десять днів тому невідомі розбили вікна офісу партії в районі Новогіреєво і написали на стінах фарбою: "Шахраї та злодії. Геть тоталітаризм".