У Празі сьогодні ховатимуть Вацлава Гавела

У Празі сьогодні пройдуть державні похорони колишнього президента Чехословаччини і Чехії Вацлава Гавела, одного з лідерів "оксамитової революції" 1989 року, яка поклала край комуністичному режиму в країні.

Як повідомляє радіо «Свобода», церемонія прощання в кафедральному соборі Святого Віта, в празькому Граді, завершить триденний національний траур за Вацлавом Гавелом, який помер 18 грудня на 76-му році життя.

На похоронах будуть присутніми багато зарубіжних лідерів, зокрема президент Франції Ніколя САРКОЗІ, британський прем`єр-міністр Девід КАМЕРОН, екс-президенти Польщі і США Лех ВАЛЕНСА та Біл КЛІНТОН, нинішній американський держсекретар Хіларі КЛІНТОН.

Драматурга, есеїста, колишнього дисидента Вацлава Гавела було обрано президентом Чехословаччини після "оксамитової революції". З 1993-го до 2003 року він обіймав пост президента Чеської республіки.