Швейцарія заблокувала рахунки керівників Сирії

Швейцарія заблокувала на банківських рахунках 50 млн. швейцарських франків (53,4 млн. доларів), що належать вищому керівництву Сирії та сирійським компаніям, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Швейцарське телеграфне агентство (ATS).

За словами представника Державного секретаріату з економіки (SECO) Швейцарії Марі АНЕ, кошти почали блокувати з моменту введення в травні санкцій проти Сирії. Вона зазначила, що до швейцарського "чорного списку" входять 19 компаній і понад 70 фізичних осіб, зокрема Президент Сирії Башар АСАД, військове керівництво, керівництво МВС.

У вересні швейцарська влада посилила раніше прийняті санкції.

У Сирії вже більше дев'яти місяців не припиняються антиурядові протести, які почалися в середині березня. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур. За даними ООН, число жертв зіткнень у Сирії перевищило 5 тисяч осіб.