Рада Європи готова підтримати демократичні реформи у Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, про це заявив Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД, вітаючи проголошення реформ Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

“Заходи, оголошені Президентом МЕДВЕДЄВИМ, є важливими кроками до посилення демократії у Росії. Пропозиції спростити правила реєстрації політичних партій та відновити прямі вибори регіональних лідерів відповідають зобов’язанням Росії, взятим при приєднанні до Ради Європи”, - заявив Т.ЯГЛЕНД.

Він зазначив, що Рада Європи готова надати неполітизовану юридичну експертизу з конституційних питань та питань демократизації.

“Ми готові підтримати російську владу”, - підкреслив Генсек Ради Європи.