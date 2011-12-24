Мітинги "За чесні вибори" пройдуть сьогодні у містах Росії

Повідомляє оргкомітет

Мітинги"Зачеснівибори" наміченісьогодні більш ніж устаросійських ізарубіжнихмістах,повідомляєРадіоСвобода.



Цівиступи станутьпродовженняммасштабноїакціїпротеступротифальсифікаційнаостанніхвиборахдо ДерждумиРосії, стартякоїбув даний10-гогрудня,в томучислібагатотисячниммітингомнаБолотнійплощі Москви.Санкціонованийвладою загальногромадянський мітинг у російській столиціпройде сьогоднінапроспектіакадемікаСахарова.ТількивсоціальнихмережахFacebookі Вконтактесвою участь у ньомупідтвердили65 тисяч осіб.



Якповідомиливп'ятницюназасіданніоргкомітетумосковськогомітингу,вспискахпромовців зазначеніЛеонідПарфьонов,ОлексійНавальний, ЮрійШевчук, БорисАкунін, ДмитроБиков, опозиційніполітики.



Екс-міністрфінансівОлексійКудрін,коментуючив статті насайті "Коммерсанта"протестніакції, заявив,що готовийпідтриматипроекторганізаціїпредметногодіалогуміжсуспільствомі владою,яка "хоч щосьпочула" врезультатівуличнихпротестів. ***



НаКорабельнійнабережній у Владивостоцізавершивсямітингпроти результатіввиборівдо Держдуми4 грудня,повідомляєБі-бі-сі.За данимиорганізаторів,у заходібрали участь150,за данимиполіції -30 осіб.



Наакції були присутніпредставникипартій "Яблуко" іКПРФ,атакож- громадськоїорганізації "ТИГР".

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