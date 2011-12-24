НАТО запросить Януковича в Чикаго

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ прогнозує, що керівництво НАТО запросить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти участь у саміті Альянсу, що відбудеться у травні 2012 року в Чикаго.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”.

“НАТО зараз у процесі організації саміту. Ми теж складаємо свої плани щодо цього, але саме НАТО розсилає запрошення. Наскільки я розумію, Президент ЯНУКОВИЧ буде запрошений. Там відбудеться зустріч або обговорення ситуації в Афганістані. Україна бере участь в ISAF – міжнародних силах безпеки в Афганістані, за що ми їй дуже вдячні, і тому, звісно, його буде запрошено на цю зустріч. Ми ще почуємо більше про підготовку до саміту, адже до цієї події ще півроку”, – сказав посол.

Він зазначив, що після підписання Хартії про особливе партнерство в 1997 році Україна була цінним партнером і брала участь у низці операцій. НАТО надає допомогу Україні у проведенні оборонної реформи.

“Уряд Президента ЯНУКОВИЧА не переслідує мету членства в НАТО, але заявив, що хоче співпрацювати з НАТО. Ми - за конкретні справи. Ми проводимо добрі спільні військові навчання, а потенціал ще більший. Це одна з тем, про які ми будемо говорити, готуючись до саміту в Чикаго”, – сказав Д.ТЕФФТ.