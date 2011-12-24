У Казахстані заарештували 16 осіб

16 чоловік заарештовано за участь в масових заворушеннях у місті Жанаозені Мангістауської області Казахстану.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні журналістам у кулуарах засідання Верховного суду Казахстану голова апеляційної колегії обласного суду Мангістауської області Нурсерік ШАРІПОВ.

"За статтею 241 частини 2 Кримінального кодексу - участь в масових безпорядках - санкції (на арешт) судами Мангістауської області видано щодо 16 осіб", - сказав Н.ШАРІПОВ.

Суддя наголосив, що "ця справа нині перебуває у стадії розслідування, про перспективи цієї справи судити рано".

"У судовому порядку буде вивчено кримінальну справу, досліджено повністю з усіх сторін і оцінено зібрані у справі докази. І відповідно винесено буде вирок", - пояснив він.

Як повідомлялося, 16 грудня у місті Жанаозені відбулися масові безпорядки, в яких загинули 15 людей і десятки були поранені. У місті спалено десятки будівель, знищено також майно фізичних і юридичних осіб, спалено автомобілі. Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ наступного дня ввів там надзвичайний стан. До 5 січня у місті діє комендантська година, обмежено рух, заборонено мітинги, обмежено фото- і відеозйомки і використання копіювально-розмножувальної техніки. Безпорядкам передував багатомісячний страйк працівників нафтових компаній, незадоволених рівнем своєї заробітної плати. Судом цей страйк був визнаний незаконним, його учасників звільнено.