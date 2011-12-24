Наступний мітинг російської опозиції відбудеться тільки в лютому. Про це повідомив один з організаторів сьогоднішньої акції на проспекті Сахарова в Москві Борис Нємцов. За його словами, час проведення вибраний не випадково, адже в березні заплановано проведення президентських виборів.

Тим часом основними вимогами мітингу на проспекті Сахарова стали – відставка глави ЦВК РФ Володимира Чурова, проведення повторних парламентських виборів і реєстрація опозиційних партій.

Дані про кількість протестувальників дуже різняться. Проте й поліція, і опозиційні лідери визнають, що рахунок йде на кілька десятків тисяч осіб.

Эхо Москвы