На виборах у Єгипті лідирують ісламісти
УЄгипті двіісламістськіпартіїв другомутуріпарламентськихвиборівотримали близькодвохтретинголосіввиборців,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнавиборчукомісіюкраїни.
Представляєрух «Брати-мусульмани» Партіясвободи ісправедливостінабрала36,3 відсоткаголосів,на другомумісцірадикальне ісламістськепартіясалафітів«Салафіан-Нур», заяку проголосували28,8 відсотківвиборців.Натретьомумісціліберальнапартія «Вафд».
Виборивпарламент, якомуналежить зайнятисярозробкоюновоїконституціїкраїни,проводяться впершепісляповалення влютому цьогороку президентаХосніМубарака.
Перший тур виборів депутатів Народного зібрання - нижньої палати парламенту, відбувся 28-29 листопада
Вибори проходять за досить складною схемою в три етапи і триватимуть, в цілому, до 10 січня наступного року.
Оскільки багато виборців у Єгипті неписьменні, кожен кандидат або партія одержали символ-малюнок (квітка, яблуко, пальма, мотоцикл тощо), за яким їх можна буде визначити в бюлетені для голосування.