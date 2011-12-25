На виборах у Єгипті лідирують ісламісти

УЄгипті двіісламістськіпартіїв другомутуріпарламентськихвиборівотримали близькодвохтретинголосіввиборців,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнавиборчукомісіюкраїни.



Представляєрух «Брати-мусульмани» Партіясвободи ісправедливостінабрала36,3 відсоткаголосів,на другомумісцірадикальне ісламістськепартіясалафітів«Салафіан-Нур», заяку проголосували28,8 відсотківвиборців.Натретьомумісціліберальнапартія «Вафд».



Виборивпарламент, якомуналежить зайнятисярозробкоюновоїконституціїкраїни,проводяться впершепісляповалення влютому цьогороку президентаХосніМубарака.

Перший тур виборів депутатів Народного зібрання - нижньої палати парламенту, відбувся 28-29 листопада

Вибори проходять за досить складною схемою в три етапи і триватимуть, в цілому, до 10 січня наступного року.

Оскільки багато виборців у Єгипті неписьменні, кожен кандидат або партія одержали символ-малюнок (квітка, яблуко, пальма, мотоцикл тощо), за яким їх можна буде визначити в бюлетені для голосування.