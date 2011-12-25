У Придністров'ї обирають президента

Голосування триватиме до 20.00

У Придністров'їрозпочалося голосуванняв другомутуріпрезидентськихвиборів.Голосуванняпроходитьна 259виборчихдільницях - ут.ч.53 - уТирасполі, по 50- вСлободзейськомуіРибницького районах, 31 - вБендерах, 27 - уГригоріопольськомурайоні, по 24вДубоссарськомуіКам'янськомурайонах -і триватимедо 20.00.



Передбачається,що ЦВКоголоситьпопередніпідсумкиголосуваннявранці 26грудня,аостаточні- протягомп'ятиднів.



Екс-головапридністровськогопарламенту ЄвгенШевчукі чиннийспікер,лідерпартії"Оновлення" АнатолійКамінськийвийшли у другийтурвиборівпрезидента,набравшинайбільшу кількістьголосів у першомутурі11 грудня іздобувшиперемогунадчиннимпрезидентомІгоремСмирновим,якийочолюєПМР20 років ібалотувавсяна п'ятийпрезидентськийтермін поспіль.



Є.Шевчукза підсумками першоготуруотримав38,55%голосів, А.Камінський- 26,3%, І.Смирнов- 24,66%.

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