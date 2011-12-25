Україна й Туреччина мають об'єднати Схід і Захід

Україна і Туреччина мають виступити разом з історичною місією задля об’єднання Сходу і Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на відкритті ІV засідання керівників закордонних дипломатичних установ Турецької Республіки в Анкарі, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«Настав час Україні та Туреччині виступити разом з історичною місією задля об’єднання Сходу і Заходу та формування сучасної європейської історії», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що геополітичне положення двох країн вказує на їхнє фундаментальне значення з точки зору налагодження регіональної безпеки.

Також К.ГРИЩЕНКО зі своїм турецьким колегою Ахметом ДАВУТОГЛУ відзначили суттєве поглиблення українсько-турецьких відносин впродовж останнього часу та великий потенціал для подальшого розвитку стратегічного партнерства. Вони також наголосили на атмосфері довіри, конструктивізму та взаємної підтримки, що склалася між двома країнами, і становить міцний фундамент взаємодії як на двосторонньому рівні, так і у багатосторонньому форматі.

За даними МЗС, К.ГРИЩЕНКО взяв участь у цьому заході, який є головною зустріччю турецьких дипломатів вищого рангу, як почесний гість, на запрошення міністра закордонних справ Туреччини А.ДАВУТОГЛУ. На заході були присутні близько 200 турецьких послів та представників у міжнародних організаціях.