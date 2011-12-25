Другий вибух пролунав біля християнської церкви в Нігерії

Вибуховий пристрій спрацював у неділю біля церкви у нігерійському місті Джос через кілька годин після вибуху біля католицької церкви в передмісті нігерійської столиці Абуджі, передає Associated Press.



Очевидці повідомили Reuters, що в місті було чути сильний вибух. Оперативна інформація про можливі жертви не надходила.



Сьогодні під час вибуху біля католицької церкви в Абуджі, як і Джос розташованої в центральному регіоні країни, загинули 15 людей.



Останнім часом місто Джос став ареною міжетнічних зіткнень, зазначає РІА "Новости". 11 грудня в місті прогриміли два вибухи, одна людина загинула, кілька отримали поранення.



Хвиля насильства захлинула Нігерію з травня після обрання президентом Джонатана Гудлака, який сповідує християнство.



Відповідальність за десятки терактів на території країни раніше взяли на себе бойовики радикального ісламістського угрупування "Боко Харам", яке добивається введення шаріату на всій території Нігерії і викорінення світської моделі західної освіти. Її бойовики взяли на себе відповідальність, зокрема, за вчинений в серпні теракт проти штаб-квартири ООН в Абуджі, в результаті якого загинуло понад 20 осіб.



Як зазначає Associated Press, тільки за цей рік від рук "Боко Харам" загинули 465 осіб. Торік угруповання також вчинило серію терактів в період католицького Різдва.