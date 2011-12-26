Експерт: щоб зберегти владу, Путін піде на все

Російська влада готується до застосування радикальних заходів для збереження існуючого режиму. Про це заявив колишній радник Володимира Путіна з економічних питань Андрій Ілларіонов.



Він не виключає вбивства опозиційних лідерів, теракти, військовий конфлікт і навіть введення надзвичайного стану в країні. На його думку, "з боку влади ніяких змін не відбулося. Влада не вважає за необхідне реагувати на вимоги опозиції. Влада не вважає за необхідне проводити будь-які зміни, крім косметичних та виробництва якоїсь димової завіси, яка могла б відвернути увагу і якимось чином послабити рух протесту... Влада займається провокаціями і дискредитацією, в тому числі тих, хто організовує ці мітинги, але найголовніше - влада готується до реваншу. Влада серйозно готується до здійснення крутого віражу, коли від так званої в лапках лібералізації та демократизації, вона розгорнеться в зовсім іншому напрямку. Це відбудеться дуже скоро", - цитує Gazeta.ua

Ілларіонов переконаний, що при нинішньому рівні підтримки Володимира Путіна йому навряд чи вдасться набрати більше 34-36 відсотків голосів виборців, а це означає, що навіть масштабні фальсифікації рівня 4 грудня можуть не дозволити Путіну перемогти в першому турі президентських виборів.



"Другий же тур для нього є абсолютно неможливим, тому що другий тур стає непередбачуваним, тому що масштаби протестного голосування можуть виявитися такими, що практично всі опозиційні сили можуть об'єднатися навколо того - другого кандидата, хто вийде у другий тур", - вважає він.



На думку Ілларіонова, це означає, що Путіну потрібна перемога в першому турі: "Вони повинні зробити щось таке, що зробить всі інші питання абсолютно дрібними, в порівнянні з тим, що відбудеться", - упевнений колишній радник Путіна.



