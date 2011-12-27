Франція підтримала Тимошенко

Міністерство закордонних справ Франції висловлює жаль з приводу відхилення київським судом апеляції колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і закликає Київ виконувати європейські норми правосуддя

Про це йдеться у повідомленні французького зовнішньоекономічного відомства.

"Ми глибоко жалкуємо з приводу рішення українського правосуддя відхилити апеляцію екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Процедура, яка нещодавно завершилася, як і процес у першій інстанції, пройшла у поспіху і без дотримання елементарних прав на захист", - зазначається у комюніке.

Відомство нагадало, що на саміті 19 грудня ЄС заявив про намір співробітничати з Україною за умови дотримання європейських цінностей.

"В цьому сенсі проведення апеляційного процесу Юлії ТИМОШЕНКО, як і інші юридичні процедури, спрямовані проти представників опозиції, викликають сильне занепокоєння", - наголошується у повідомленні МЗС.

Париж закликає Україну "невідкладно застосувати норми правової держави і покласти край юридичним процедурам, які, по суті, далекі від європейських норм".