Пірати захопили танкер із 5 українцями на борту

Пірати захопили у вівторок вранці біля берегів Омана італійське судно "Енріко Єволі" з 18 членами екіпажа на борту, передає РІА “Новости”.

Як повідомляється на сайті компанії Marnavi, якій належить судно, до складу екіпажа входять п`ять громадян України, шість італійців і сім індійців.

Судно, що перевозило більш як 15 тисяч тонн каустичної соди, прямувало з Ель-Фуджайра (ОАЕ) у бік Середземного моря.

Капітан судна повідомив судновласнику, що зараз пірати перебувають на борту танкера, ніхто з екіпажа не постраждав, пишуть італійські ЗМІ.

МЗС Італії підтвердив інформацію про захоплення судна і за своїми каналами стежить за розвитком ситуації.

Танкер "Енрико Єволі" не вперше піддається нападу піратів. Так, у 2006 році вони вже намагалися атакувати судно, проте капітан вчасно забив на сполох і запобіг захопленню.