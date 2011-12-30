На Алясці прокинувся вулкан Клівленд: стовп попелу - до 4,5 км

На Алеутських островах (штат Аляска) у четвер, 29 грудня, почалося виверження вулкана Клівленд. Викинутий ним стовп попелу досягає висоти 4,5 км.

Згідно з повідомленням Центру спостереження вулканічної активності штату Аляска, в повітряному просторі над островами введено режим підвищеної небезпеки для авіації, передає ІТАР-ТАСС.

Вулкан Клівленд розташований на безлюдному острові Чугінадак, у 1512 км на північний захід від Анкоріджа – найбільшого міста штату. Хмару попелу, яка, згідно зі знімками з космосу, зметнулася вгору в результаті одного єдиного могутнього викиду магми з жерла Клівленда, видно з відстані більш як 89 км. Вона і рухається на південний схід.

Вулканологи продовжують здійснювати моніторинг виверження, можливі повторні викиди попелу.