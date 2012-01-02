Угорська опозиція заявляє про загрозу для демократії
Правляча партія посилює контроль
Опозиційніпартії іправозахиснігрупиУгорщинивлаштувалимітингпротесту біляДержавноїопери вБудапешті,депроходитьурочистацеремоніяз нагоди річниціконституціїкраїни,повідомляєБі-бі-сі.
Протестувальникизаявляють,що прем'єр-міністрВікторОрбані правлячапартіяФідес, представники якоїконтролюють двітретинидепутатськихмісцьупарламенті,ухвалили рядзаконів, які підриваютьпринципидемократії.
Засловамидемонстрантів, урядпосилюєполітичнийконтрольнад судовоюсистемою,центробанком, релігійнимиструктурамита ЗМІ.
ЕкономікаУгорщиниперебуваєнамежі рецесії.Будапештзвернувся зпроханнямпро екстрену допомогудо МВФ іЄвросоюзу.Прицьому Євросоюз, СШАі низка міжнароднихправозахиснихорганізацій різкокритикуютьвладу Угорщиниза посиленняконтролюючихфункційдержави.