Угорська опозиція заявляє про загрозу для демократії

Правляча партія посилює контроль

Опозиційніпартії іправозахиснігрупиУгорщинивлаштувалимітингпротесту біляДержавноїопери вБудапешті,депроходитьурочистацеремоніяз нагоди річниціконституціїкраїни,повідомляєБі-бі-сі.



Протестувальникизаявляють,що прем'єр-міністрВікторОрбані правлячапартіяФідес, представники якоїконтролюють двітретинидепутатськихмісцьупарламенті,ухвалили рядзаконів, які підриваютьпринципидемократії.



Засловамидемонстрантів, урядпосилюєполітичнийконтрольнад судовоюсистемою,центробанком, релігійнимиструктурамита ЗМІ.



ЕкономікаУгорщиниперебуваєнамежі рецесії.Будапештзвернувся зпроханнямпро екстрену допомогудо МВФ іЄвросоюзу.Прицьому Євросоюз, СШАі низка міжнароднихправозахиснихорганізацій різкокритикуютьвладу Угорщиниза посиленняконтролюючихфункційдержави.

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