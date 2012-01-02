Польща перегляне стратегію безпеки

Перше засідання Ради національної безпеки та оборони (RBN) Польщі буде присвячене питанням безпеки під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у червні-липні цього року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підпорядкованого Президенту Польщі Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ Бюро національної безпеки (BBN).

«Засідання відбудеться 19 січня ц.р. у BBN, а його головною темою буде безпека під час Євро-2012», - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, на початку засідання із доповідями виступлять міністр спорту та туризму Йоанна МУХА та міністр внутрішніх справ Яцек ЦІХОЦЬКИЙ.

Перед його початком Президент Б.КОМОРОВСЬКИЙ вручить акти новим членам Ради нацбезпеки, котрі ввійдуть в неї, як представники створеного в листопаді нового польського уряду та лідери парламентських опозиційних партій.

Зокрема, в склад Ради, крім Я.ЦІХОЦЬКОГО, ввійдуть глава Сейму Ева КОПАЧ, лідер другої найбільшої опозиційної парламентської партії «Рух Палікота» Януш ПАЛІКОТ та лідер партії «Союз лівих демократів» (SLD) та екс-прем’єр Лєшек МІЛЛЕР.

Згідно з повідомленням, лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ не братиме участі в засіданні, оскільки добровільно від цього відмовився.

Прес-служба зазначила, що глава BBN Станіслав КОЗЄЙ на засіданні також планує представити інформацію про Стратегічний перегляд національної безпеки Польщі.