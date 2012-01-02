Іран передумав блокувати протоку

Влада Ісламської республіки пообіцяли не чинити перешкоди судноплавству в Ормузькій протоці, якою вивозять нафту з Перської затоки.



Як передає кореспондент Бі-бі-сі, в Тегерані, ця заява пом'якшує напруженість у регіоні, викликану недавньою загрозою іранського уряду закрити Ормузську протоку для судноплавства, якщо Захід введе проти Ірану санкції на експорт нафти.

За його словами, можливе припинення судноплавства через протоку вдарило б у першу чергу по економіці самого Ірану, чого країна не може собі дозволити.

Зі свого боку командування П'ятого флоту ВМС США, дислокованого в Бахрейні, заявило, що не допустить перешкод судноплавству в Ормузькій протоці. "Вільний рух товарів та послуг через Ормузську протоку життєво важливо для регіонального та світового благополуччя. Будь-який, хто загрожує вільному судноплавству в міжнародних водах протоки, протиставляє себе міжнародній спільноті. Перешкоджання судноплавству - неприйнятно", - йдеться в заяві П'ятого флоту.,



Обіцянка не закривати Ормузську протоку прозвучала в останній день військово-морських маневрів, в ході яких Іран провів серію успішних запусків ракет, у тому числі великої дальності.