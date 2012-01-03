В Афганістані загинув грузинський військовий

У новорічні дні в Афганістані загинув грузинський військовослужбовець, капрал Нініашвілі. Він підірвався на міні в провінції Гельменд.



Капрал став уже 11-м грузинським військовослужбовцям, чиє життя обірвалося в країні, де миротворчу місію виконують близько тисячі грузинських солдатів і офіцерів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.



Незважаючи на жорстку критику з боку опозиції за участь в операції НАТО в умовах, коли Брюссель (побоюючись невдоволення Москви) не готовий надати Грузії навіть «дорожню карту щодо вступу в альянс», Михайло Саакашвілі неодноразово підкреслював: участь в афганській операції зміцнює безпеку країни, оскільки США та їх союзники цінують внесок і активність Грузії, а генеральний секретар НАТО, бувши нещодавно в Тбілісі, навіть назвав цей вклад «унікальним».



У грудні, парламент погодився з пропозицією президента Саакашвілі збільшити контингент до 1700 військовослужбовців. Тоді грузинські війська в Афганістані стануть найчисельнішими з усіх країн - не членів НАТО і перевищать за чисельністю контингенти багатьох повноправних членів Північноатлантичного альянсу.