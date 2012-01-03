У Єгипті - третій раунд виборів

В Єгипті сьогодні відбудеться третій раунд голосування на виборах у нижню палату парламенту.

Голосування проходитиме в дев'яти провінціях, включаючи південні регіони країни, де проживає велика кількість християн, передає Радіо «Свобода».

На попередніх етапах виборів більшість голосів здобули Партія свободи і справедливості, що представляє рух «Брати мусульмани», і радикальна партія ісламізму салафітів «Салафі ан-Нур».

За даними спостерігачів, під час перших двох раундів якихось значних підтасовувань результатів голосування чи фактів залякування виборців зафіксовано не було.

Напередодні третього етапу виборів у Каїрі в зіткненнях між силами безпеки і демонстрантами, що вимагають відставки військового керівництва країни, загинуло 17 чоловік.