США закликають забрати у Білорусі ЧС з хокею

Президент США Барак Обама підписав у вівторок закон, що передбачає введення нових санкцій проти Білорусі, повідомив прес-секретар Білого дому Джей Карні.

Новий пакет санкцій розширює список білоруських чиновників і представників силових структур, на яких накладаються візові обмеження та фінансові санкції. У законі також міститься заклик до Міжнародної федерації хокею відмовитися від проведення в Білорусі Чемпіонату світу з хокею 2014 року.

В середині грудня законопроект про санкції було схвалено сенатом США.

Санкції не будуть зняті з Білорусі, доки на волю не вийдуть всі політв`язні.

"З цими санкціями ми на стороні разом з білоруським народом і проти його гнобителів", - заявив один з ініціаторів законопроекту конгресмен Кріс Сміт.

Прийнятий конгресом Акт про демократію і права людини 2011 підсилює і розширює Акт про демократію в Білорусі 2004 року і Уточнюючий акт про демократію в Білорусі 2006 року, зазначає РІА "Новости".