США закликають забрати у Білорусі ЧС з хокею
Обама підписав закон
Президент США Барак Обама підписав у вівторок закон, що передбачає введення нових санкцій проти Білорусі, повідомив прес-секретар Білого дому Джей Карні.
Раніше, 21 грудня, конгрес США затвердив Акт про демократію і права людини 2011 року щодо Білорусі (Belarus Democracy and Human Rights Act of 2011) про посилення санкцій. Новий пакет санкцій розширює список білоруських чиновників і представників силових структур, на яких накладаються візові обмеження та фінансові санкції. У законі також міститься заклик до Міжнародної федерації хокею відмовитися від проведення в Білорусі Чемпіонату світу з хокею 2014 року. В середині грудня законопроект про санкції було схвалено сенатом США. Санкції не будуть зняті з Білорусі, доки на волю не вийдуть всі політв`язні. "З цими санкціями ми на стороні разом з білоруським народом і проти його гнобителів", - заявив один з ініціаторів законопроекту конгресмен Кріс Сміт. Прийнятий конгресом Акт про демократію і права людини 2011 підсилює і розширює Акт про демократію в Білорусі 2004 року і Уточнюючий акт про демократію в Білорусі 2006 року, зазначає РІА "Новости".
Новий пакет санкцій розширює список білоруських чиновників і представників силових структур, на яких накладаються візові обмеження та фінансові санкції. У законі також міститься заклик до Міжнародної федерації хокею відмовитися від проведення в Білорусі Чемпіонату світу з хокею 2014 року.
В середині грудня законопроект про санкції було схвалено сенатом США.
Санкції не будуть зняті з Білорусі, доки на волю не вийдуть всі політв`язні.
"З цими санкціями ми на стороні разом з білоруським народом і проти його гнобителів", - заявив один з ініціаторів законопроекту конгресмен Кріс Сміт.
Прийнятий конгресом Акт про демократію і права людини 2011 підсилює і розширює Акт про демократію в Білорусі 2004 року і Уточнюючий акт про демократію в Білорусі 2006 року, зазначає РІА "Новости".