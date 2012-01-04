У США розпочалися попередні вибори
06:58, 04 січня 2012Світ
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Республіканці визначають свого кандидата
ПісляпідрахункублизькополовиниголосівнапопередніхвиборахвамериканськомуштатіАйовалідируютьдва кандидати: колишнійгубернаторштатуМассачусетсМітРомніі колишнійсенаторвід штатуПенсільваніяРікСанторум.Уобохпо 24%голосів.Третємісцезаймаєконгресменз консервативноюпрограмоюРонПол -22%.
У виборахкандидатавідРеспубліканськоїпартіїнапрезидентськівибори2012-гороку взялиучастьблизько 120тис.жителівштату.
РезультатизборіввАйовіза давньою традицієювважаютьсяпершим офіційнимрейтингомкандидатів ідемонструють їхшансивийтивлідерипрезидентських перегонів.Разомз тим, першимфактичнимголосуваннямстанутьпопереднівиборивштатіНью-Гемпшир,які призначені на10 січня.
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