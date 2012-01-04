У США розпочалися попередні вибори

Республіканці визначають свого кандидата

ПісляпідрахункублизькополовиниголосівнапопередніхвиборахвамериканськомуштатіАйовалідируютьдва кандидати: колишнійгубернаторштатуМассачусетсМітРомніі колишнійсенаторвід штатуПенсільваніяРікСанторум.Уобохпо 24%голосів.Третємісцезаймаєконгресменз консервативноюпрограмоюРонПол -22%.



У виборахкандидатавідРеспубліканськоїпартіїнапрезидентськівибори2012-гороку взялиучастьблизько 120тис.жителівштату. РезультатизборіввАйовіза давньою традицієювважаютьсяпершим офіційнимрейтингомкандидатів ідемонструють їхшансивийтивлідерипрезидентських перегонів.Разомз тим, першимфактичнимголосуваннямстанутьпопереднівиборивштатіНью-Гемпшир,які призначені на10 січня.

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