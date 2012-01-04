Поліція застрелила восьмикласника
23:46, 04 січня 2012Світ
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Повідомлення з Техасу
Поліція, яка прибулаза викликомв одну із середніхшкілТехасу, застрелила15-річногоучня,передаєAsociated Press.
У середувранці поліціяотрималасигналпро те, що в однійз середніхшкілмістаБраунсвіллперебуваєозброєна людина.
Прибувшиза викликом, нарядвиявилиукоридоріюнака, який видавсяпідозрілим, і відкриввогонь.Убитийвиявився15-річнимучнемвосьмогокласу.
Влада почаларозслідуванняобставин подіїі правильностідійполіцейських.
УСШАпобоюютьсяповтореннявипадків знасильствомвстінахнавчальнихзакладів, зауважуєРІА "Новости".Досумнихзакількістю вбитихрекордів належитьтрагедіявшколі містаКолумбіна(штатКолорадо), девквітні1999 року відрукдвохпідлітків загинули12 однолітківі вчитель.Вбивцінаклали на себе руки.
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