Поліція застрелила восьмикласника

23:46, 04 січня 2012
Світ
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Повідомлення з Техасу

Поліція, яка прибулаза викликомв одну із середніхшкілТехасу, застрелила15-річногоучня,передаєAsociated Press.

У середувранці поліціяотрималасигналпро те, що в однійз середніхшкілмістаБраунсвіллперебуваєозброєна людина.

Прибувшиза викликом, нарядвиявилиукоридоріюнака, який видавсяпідозрілим, і відкриввогонь.Убитийвиявився15-річнимучнемвосьмогокласу.

Влада почаларозслідуванняобставин подіїі правильностідійполіцейських.

УСШАпобоюютьсяповтореннявипадків знасильствомвстінахнавчальнихзакладів, зауважуєРІА "Новости".Досумнихзакількістю вбитихрекордів належитьтрагедіявшколі містаКолумбіна(штатКолорадо), девквітні1999 року відрукдвохпідлітків загинули12 однолітківі вчитель.Вбивцінаклали на себе руки.

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