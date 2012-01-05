ЄС відмовиться від іранської нафти

... і , можливо, заморозить активи

МіністрзакордоннихсправФранціїАленЖюппезаявив,що Євросоюзготуєтьсяоголоситиембаргонаекспортнафтиз Ірану,повідомляєБі-бі-сі.



Якочікується, проце офіційнобудеоголошенона зустрічіміністрів закордоннихсправЄС уБрюсселі наприкінцімісяця.



РанішеЖюппепропонувавввестижорсткісанкції- нетільки накластиембаргонаекспортіранськоїнафти, алеі заморозитиактивиіранськогоцентробанку.



31 грудняБаракОбамапідписавзакон, спрямованийпротицентральногобанку Ірану, який вступитьвсилучерез шістьмісяців.



Однакіранськийреалвжевідреагувавнацю новинурізкимпадінням,втратившиблизько 12% своєївартості.



За деякимиданими, Іранотримує дополовинидоходувід продажунафти, і після введеннясанкціййомудоведетьсяшукатиновихпокупціввАзії.

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