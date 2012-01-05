ЄС відмовиться від іранської нафти
00:33, 05 січня 2012Світ
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... і , можливо, заморозить активи
МіністрзакордоннихсправФранціїАленЖюппезаявив,що Євросоюзготуєтьсяоголоситиембаргонаекспортнафтиз Ірану,повідомляєБі-бі-сі.
Якочікується, проце офіційнобудеоголошенона зустрічіміністрів закордоннихсправЄС уБрюсселі наприкінцімісяця.
РанішеЖюппепропонувавввестижорсткісанкції- нетільки накластиембаргонаекспортіранськоїнафти, алеі заморозитиактивиіранськогоцентробанку.
31 грудняБаракОбамапідписавзакон, спрямованийпротицентральногобанку Ірану, який вступитьвсилучерез шістьмісяців.
Однакіранськийреалвжевідреагувавнацю новинурізкимпадінням,втратившиблизько 12% своєївартості.
За деякимиданими, Іранотримує дополовинидоходувід продажунафти, і після введеннясанкціййомудоведетьсяшукатиновихпокупціввАзії.
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