ЄС відмовиться від іранської нафти

00:33, 05 січня 2012
Світ
1900 0

... і , можливо, заморозить активи

МіністрзакордоннихсправФранціїАленЖюппезаявив,що Євросоюзготуєтьсяоголоситиембаргонаекспортнафтиз Ірану,повідомляєБі-бі-сі.

Якочікується, проце офіційнобудеоголошенона зустрічіміністрів закордоннихсправЄС уБрюсселі наприкінцімісяця.

РанішеЖюппепропонувавввестижорсткісанкції- нетільки накластиембаргонаекспортіранськоїнафти, алеі заморозитиактивиіранськогоцентробанку.

31 грудняБаракОбамапідписавзакон, спрямованийпротицентральногобанку Ірану, який вступитьвсилучерез шістьмісяців.

Однакіранськийреалвжевідреагувавнацю новинурізкимпадінням,втратившиблизько 12% своєївартості.

За деякимиданими, Іранотримує дополовинидоходувід продажунафти, і після введеннясанкціййомудоведетьсяшукатиновихпокупціввАзії.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter