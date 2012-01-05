Узбекистан перекрив газ
Повідомляє МЗС Таджикистану
Узбекистанбезпопереднього попередженнявранці 4січня припинивподачуприродногогазувТаджикистан.Про цезаявивпредставникМЗСТаджикистануДавлаталіНазріев.
Причиною відключеннягазуТашкентназиваєвідсутністьконтрактунапостачанняна 2012 рік.ОднакДушанбестверджує,що кілька разівзвертавсядо Узбекистанузпроханнямпро укладенняконтракту, алеузбецькасторонапостійновідтягувалаце питання.
У середувМЗСТаджикистанубуввикликанийпосолУзбекистанувцій країні, якомувручилилистпрезидентаТаджикистануЕмомаліРахмонадо узбецькогоколегиІсламаКаримова.У листівисловлюється сподівання,що постачаннягазу будутьвідновленінайближчим часом.
МіжТаджикистаноміУзбекистаномпостійновиникаютьпроблемив транспортнійта енергетичнійсфері,зауважуєРадіоСвобода.