Узбекистан перекрив газ

Повідомляє МЗС Таджикистану

Узбекистанбезпопереднього попередженнявранці 4січня припинивподачуприродногогазувТаджикистан.Про цезаявивпредставникМЗСТаджикистануДавлаталіНазріев.



Причиною відключеннягазуТашкентназиваєвідсутністьконтрактунапостачанняна 2012 рік.ОднакДушанбестверджує,що кілька разівзвертавсядо Узбекистанузпроханнямпро укладенняконтракту, алеузбецькасторонапостійновідтягувалаце питання.



У середувМЗСТаджикистанубуввикликанийпосолУзбекистанувцій країні, якомувручилилистпрезидентаТаджикистануЕмомаліРахмонадо узбецькогоколегиІсламаКаримова.У листівисловлюється сподівання,що постачаннягазу будутьвідновленінайближчим часом.



МіжТаджикистаноміУзбекистаномпостійновиникаютьпроблемив транспортнійта енергетичнійсфері,зауважуєРадіоСвобода.

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