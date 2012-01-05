Узбекистан перекрив газ

01:33, 05 січня 2012
Світ
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Повідомляє МЗС Таджикистану

Узбекистанбезпопереднього попередженнявранці 4січня припинивподачуприродногогазувТаджикистан.Про цезаявивпредставникМЗСТаджикистануДавлаталіНазріев.

Причиною відключеннягазуТашкентназиваєвідсутністьконтрактунапостачанняна 2012 рік.ОднакДушанбестверджує,що кілька разівзвертавсядо Узбекистанузпроханнямпро укладенняконтракту, алеузбецькасторонапостійновідтягувалаце питання.

У середувМЗСТаджикистанубуввикликанийпосолУзбекистанувцій країні, якомувручилилистпрезидентаТаджикистануЕмомаліРахмонадо узбецькогоколегиІсламаКаримова.У листівисловлюється сподівання,що постачаннягазу будутьвідновленінайближчим часом.

МіжТаджикистаноміУзбекистаномпостійновиникаютьпроблемив транспортнійта енергетичнійсфері,зауважуєРадіоСвобода.

 

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