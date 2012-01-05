Греція на межі краху

Прем'єр-міністр попереджає

ГлаваурядуГреціїЛукасПападімосзаявив,що вжевберезнікраїні загрожуєобвальнакризанеплатежівпо боргах,повідомляєБі-бі-сі.



Вінзаявив,що якщогрецькіпрофспілки непогодятьсяпітинабільшзначні скороченнязаробітноїплати, міжнароднікредиторивідмовлятьсявід подальшихплатежівна користьГреції.



Якнаслідок, сказавпрем'єр,програма порятункуекономіки Греціїперестанепрацюватиі країнане зможерозплатитисяза боргами.



ТимчасомпопередникПападімосанапоступрем'єра,ГеоргіосПапандреуоголосивпро відставкузпосталідераСоціалістичноїпартіїі про відмовубрати участь у майбутніхвиборах.

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