Греція на межі краху

04:47, 05 січня 2012
Світ
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Прем'єр-міністр попереджає

ГлаваурядуГреціїЛукасПападімосзаявив,що вжевберезнікраїні загрожуєобвальнакризанеплатежівпо боргах,повідомляєБі-бі-сі.

Вінзаявив,що якщогрецькіпрофспілки непогодятьсяпітинабільшзначні скороченнязаробітноїплати, міжнароднікредиторивідмовлятьсявід подальшихплатежівна користьГреції.

Якнаслідок, сказавпрем'єр,програма порятункуекономіки Греціїперестанепрацюватиі країнане зможерозплатитисяза боргами.

ТимчасомпопередникПападімосанапоступрем'єра,ГеоргіосПапандреуоголосивпро відставкузпосталідераСоціалістичноїпартіїі про відмовубрати участь у майбутніхвиборах.

 

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