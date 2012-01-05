Греція на межі краху
04:47, 05 січня 2012Світ
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Прем'єр-міністр попереджає
ГлаваурядуГреціїЛукасПападімосзаявив,що вжевберезнікраїні загрожуєобвальнакризанеплатежівпо боргах,повідомляєБі-бі-сі.
Вінзаявив,що якщогрецькіпрофспілки непогодятьсяпітинабільшзначні скороченнязаробітноїплати, міжнароднікредиторивідмовлятьсявід подальшихплатежівна користьГреції.
Якнаслідок, сказавпрем'єр,програма порятункуекономіки Греціїперестанепрацюватиі країнане зможерозплатитисяза боргами.
ТимчасомпопередникПападімосанапоступрем'єра,ГеоргіосПапандреуоголосивпро відставкузпосталідераСоціалістичноїпартіїі про відмовубрати участь у майбутніхвиборах.
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