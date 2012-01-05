Угорський форинт упав до рекордно низької позначки

Курс угорського форинта впав до рекордно низької позначки щодо євро, повідомляє агентство Bloomberg. На торгах 4 січня в Будапешті за євро давали 319,4 форинта, що майже на відсоток менше значення попереднього дня.



Форинт знизився на тлі чуток про те, що переговори, які Угорщина зараз веде з Міжнародним валютним фондом про надання кредиту в розмірі 15-20 мільярдів доларів, можуть бути відкладені.



Іншим наслідком чуток про припинення переговорів стало різке зростання ставок по державних облігаціях. 10-річні бонди зараз торгуються з прибутковістю 10,58 відсотка річних.



У листопаді влада Угорщини звернулася по фінансову допомогу до МВФ, розраховуючи отримати кредит строком на 3-4 роки. Це сталося через складну обстановки на фінансових ринках, яка не дозволяє Будапешту самостійно рефінансувати борги, які досягли наприкінці 2011 року 85 відсотків ВВП.



Раніше очікувалося, що рішення про виділення коштів буде прийнято на початку 2012 року.



Три роки тому Угорщина стала першою країною ЄС, що отримала міжнародну фінансову допомогу. МВФ виділив країні кредит на рекордну на той момент суму в 15,7 мільярда доларів. У 2010 році Будапешт відмовився приймати додаткові кредити, мотивувавши це стабілізацією державних фінансів, зазначає Лента.ру.