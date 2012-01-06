У Молдові вимагають вислати російського посла

Щоб не сміявся

ЛіберальнапартіяМолдовивимагаєвисилкиросійськогопослаВалеріяКузьміназ Кишинева,вважаючи,щовін завдаєшкоди відносинамміждвомадержавами,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.



ЛідериЛіберальноїпартії, що входитьдо правлячогоАльянсу заєвроінтеграцію,5 січнязібралипрес-конференцію,на якійзакликалиМіністерство закордоннихсправнадіслатиросійській сторонілист звимогоювідкликання послаРФвМолдові.



На думкумолдавськихлібералів, російськийдипломатдозволив собібезвідповідальнізаяви,поклавши провинузаінцидентна мостучерезДністерна загиблогогромадянинаМолдови.КрімтогопредставникиЛіберальноїпартії вважаютьнеприпустимиміронічнийтон, з яким,на їхню думку, робивсвою заявуВ.Кузьмін.

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