В Ірані сильний мороз
Елітні війська розпочали навчання
СухопутнісилиКорпусу вартовихісламськоїреволюції (КВІР) почалинавчаннянеподаліквідкордону зАфганістаном,повідомляє всуботумісцевийтелеканалPress TVз посиланнямнакомандувачасухопутнимисиламиКВІРбригадногогенералаМохаммадаПакпура(Mohammad Pakpour).
За йогословами, маневрипочалисянеподаліквід містаХаф(Khaf) насходіІрану7 січня,однакосновна їхняфазапочнетьсявпонеділок.ГенералПакпурзазначив,щоодне з головних завданьнавчань -передачадосвідукомандирівКВІР, що пройшлиірано-іракськувійну, молодомупоколіннюофіцерівкорпусу.Крімтого, входіманеврівплануєтьсявідпрацюватиновітактикидіїврізнихситуаціях, наближенихдо бойових.
Генералзазначив,що командуванняКВІРнавмисневибрав самецейрайонкраїнидлянавчань,депогодніумови вцей часроку доситьважкі- температураповітрятамколиваєтьсявід мінус15 домінус 21за Цельсієм.