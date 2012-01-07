В Ірані сильний мороз

Елітні війська розпочали навчання

СухопутнісилиКорпусу вартовихісламськоїреволюції (КВІР) почалинавчаннянеподаліквідкордону зАфганістаном,повідомляє всуботумісцевийтелеканалPress TVз посиланнямнакомандувачасухопутнимисиламиКВІРбригадногогенералаМохаммадаПакпура(Mohammad Pakpour).



За йогословами, маневрипочалисянеподаліквід містаХаф(Khaf) насходіІрану7 січня,однакосновна їхняфазапочнетьсявпонеділок.ГенералПакпурзазначив,щоодне з головних завданьнавчань -передачадосвідукомандирівКВІР, що пройшлиірано-іракськувійну, молодомупоколіннюофіцерівкорпусу.Крімтого, входіманеврівплануєтьсявідпрацюватиновітактикидіїврізнихситуаціях, наближенихдо бойових.



Генералзазначив,що командуванняКВІРнавмисневибрав самецейрайонкраїнидлянавчань,депогодніумови вцей часроку доситьважкі- температураповітрятамколиваєтьсявід мінус15 домінус 21за Цельсієм.

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