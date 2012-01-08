Індіанців звинуватили в лісових пожежах
01:16, 08 січня 2012Світ
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Ті натомість звинуватили уряд
УрядЧилізаявив,що активістиіндіанськогоплеменімапучеможутьбутипричетнідо лісових пожеж, пригасінніякиху четверзагинулип'ятеропожежників,повідомляєБі-бі-сі.
Міністрвнутрішніхсправ країнизгадавтойфакт,що в минуломумапученападалинавласністьлісопромисловоїкомпанії черезземельні спори.
ПрезиденткраїниСебастьянПіньєрараніше заявив,що лісовіпожежінапівдніЧилімоглибути викликанінавмисно.
Активістимапучевсвоючергузвинуватилиурядвспробіскористатисяситуацією, що склалася, щобоголосити їхпоза законом.
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