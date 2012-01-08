Індіанців звинуватили в лісових пожежах

Ті натомість звинуватили уряд

УрядЧилізаявив,що активістиіндіанськогоплеменімапучеможутьбутипричетнідо лісових пожеж, пригасінніякиху четверзагинулип'ятеропожежників,повідомляєБі-бі-сі.



Міністрвнутрішніхсправ країнизгадавтойфакт,що в минуломумапученападалинавласністьлісопромисловоїкомпанії черезземельні спори.



ПрезиденткраїниСебастьянПіньєрараніше заявив,що лісовіпожежінапівдніЧилімоглибути викликанінавмисно.



Активістимапучевсвоючергузвинуватилиурядвспробіскористатисяситуацією, що склалася, щобоголосити їхпоза законом.

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