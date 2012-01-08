Грецький уряд хоче протриматися до виборів

Греція не збирається залишати європейський валютний союз, незважаючи на тяжку макроекономічну ситуацію, заявив у суботу міністр закордонних справ країни Ставрос Дімас.



"Ми не повернемося до драхми і не вийдемо з єврозони. Звичайно, ситуація винятково складна. Ми переживаємо безпрецедентну ситуацію, а грецький народ дуже сильно страждає. Але ми повинні вірити в свої сили і не залишати зусиль, все залежить від нас. Греція належить до єдиній Європі і залишиться там ", - сказав Дімас в інтерв'ю недільному виданню газети" Віма ".



Греція фінансує поточні зобов'язання тільки за допомогою кредитної підтримки ЄС і МВФ, в обмін на які уряд проводить жорсткі скорочення витрат, зауважує кореспондент РІА Новости. Проте бюджетна програма, яка була погоджена в травні 2010 року, постійно перебуває під загрозою зриву через погане збирання податків і набагато глибшу, ніж очікувалося, рецесію. Як очікується, в 2011 році ВВП Греції скоротиться більш ніж на 6%.



Нині уряд веде переговори про списання боргу на руках приватних інвесторів, ця програма відома під англійським найменуванням PSI (Private Sector Involvement, участь приватного сектора).



Дімас нагадав, що реалізація програми PSI необхідна для отримання подальшого фінансування ЄС, яке, в свою чергу, потрібно для того, щоб прийшло в листопаді 2011 року до влади коаліційний уряд Греції змогло якомога раніше провести дострокові вибори.



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Тим часом Міжнародний валютний фонд висловив сумнів у здатності Греції виплатити зовнішній борг і в цілому поліпшити фінансову ситуацію в країні, повідомляє Reuters з посиланням на німецькі ЗМІ.



Відповідно до внутрішнього документа МВФ, програма фінансової допомоги Греції є недостатньою, і для порятунку економіки країни необхідні додаткові заходи. У МВФ вважають, що подібними заходами можуть стати введення додаткових заходів економії, списання інвесторами частини боргів або ж збільшення фінансової допомоги з боку світового співтовариства.