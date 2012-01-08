У Британії готується фінансова реформа

09:53, 08 січня 2012
Світ
1680 0

... бо в керівництва платня завжди зростає

УрядВеликобританіїзбираєтьсяввестиновийзакон,згідно з якимакціонеризможутьбрати участьу визначеннізарплатикерівництвакомпанії, передаєReutersз посиланнямнабританськіЗМІ.

Якзазначив уінтерв'ю прем'єр-міністркраїни ДевідКемерон, проблемасоціальної нерівності- одназ найбільшгостриху Великобританії.Заробітніплати керівниківкомпаній зростаютьнавіть тоді,колиїхні фінансовірезультати недужедобрі,ацінинаакціїзнижуються.Водночас великачастинанаселеннякраїни стикаєтьсязі зростаннямцін, безробіттямі заходамиурядовоїекономії.

Зметою усуненнятакоїнерівності, заявивД.Кемерон, урядзбираєтьсяпровестифінансовуреформу,якадастьвласникам акційкомпанійправобрати участьу визначеннірозмірузаробітноїплати керівництва, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter