У Британії готується фінансова реформа
... бо в керівництва платня завжди зростає
УрядВеликобританіїзбираєтьсяввестиновийзакон,згідно з якимакціонеризможутьбрати участьу визначеннізарплатикерівництвакомпанії, передаєReutersз посиланнямнабританськіЗМІ.
Якзазначив уінтерв'ю прем'єр-міністркраїни ДевідКемерон, проблемасоціальної нерівності- одназ найбільшгостриху Великобританії.Заробітніплати керівниківкомпаній зростаютьнавіть тоді,колиїхні фінансовірезультати недужедобрі,ацінинаакціїзнижуються.Водночас великачастинанаселеннякраїни стикаєтьсязі зростаннямцін, безробіттямі заходамиурядовоїекономії.
Зметою усуненнятакоїнерівності, заявивД.Кемерон, урядзбираєтьсяпровестифінансовуреформу,якадастьвласникам акційкомпанійправобрати участьу визначеннірозмірузаробітноїплати керівництва, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.