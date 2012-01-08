У Британії готується фінансова реформа

... бо в керівництва платня завжди зростає

УрядВеликобританіїзбираєтьсяввестиновийзакон,згідно з якимакціонеризможутьбрати участьу визначеннізарплатикерівництвакомпанії, передаєReutersз посиланнямнабританськіЗМІ.



Якзазначив уінтерв'ю прем'єр-міністркраїни ДевідКемерон, проблемасоціальної нерівності- одназ найбільшгостриху Великобританії.Заробітніплати керівниківкомпаній зростаютьнавіть тоді,колиїхні фінансовірезультати недужедобрі,ацінинаакціїзнижуються.Водночас великачастинанаселеннякраїни стикаєтьсязі зростаннямцін, безробіттямі заходамиурядовоїекономії.



Зметою усуненнятакоїнерівності, заявивД.Кемерон, урядзбираєтьсяпровестифінансовуреформу,якадастьвласникам акційкомпанійправобрати участьу визначеннірозмірузаробітноїплати керівництва, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

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