В Аргентині відкрився головний карнавал

Головний карнавал Аргентини відкрився в ніч на неділю в місті Гуалегуайчу в провінції Ентре-Ріос за 200 кілометрів на північ від столиці країни Буенос-Айреса.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними організаторів, на літнє костюмоване "свято радості і любові" прийшли більш як 25 тисяч глядачів.

На так званому корсодромі (майданчику завдовжки близько 500 м перед будівлею колишньої залізничної станції) свою майстерність продемонстрували близько тисячі артистів, об'єднаних в декілька театрально-танцювальних груп, - компарс.

Деякі костюми, стилізовані під одяг учасників венеціанських маскарадів XIX століття, важили до 80 кг. Перед трибунами пройшли 12 каррос - відкритих платформ з гігантськими казковими постатями. Під бій барабанів і запальних ритмів шоу тривало близько п'яти годин. Вхідний квиток коштував від 20 до 200 доларів.

Карнавал продовжуватиметься в суботу впродовж двох місяців і завершиться в першу неділю березня. Очікується, що цього року його відвідає близько чверті мільйона глядачів, а загальні доходи від його проведення перевищать 50 мільйонів доларів.

Кращі групи за підсумками всіх днів виступів визначить експертне журі, до складу якого входять місцеві й іноземні знаменитості - дизайнери, художники, архітектори і музиканти. Переможцям гарантовані вагомі державні субсидії на підготовку чергового свята.

Карнавал в Аргентині акцентується на танці й акторській грі, його коріння бере початок у середньовічних італійських традиціях. Вуличні карнавали з'явилися на території сучасної Аргентини в 1600 році, за часів правління іспанців. З 1771 року карнавали почали проводити в клубах і приватних будинках, проте через 90 років вони знову повернулися на вулиці.