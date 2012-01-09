Більшість хорватів хочуть до ЄС

Близько 58% хорватів виступають за приєднання до Європейського Союзу, незважаючи на триваючу економічну кризу в ЄС.

Про це свідчать результати опитування, проведеного організацією Promocija Plus на початку січня, повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver.

Це опитування було проведено за кілька тижнів до офіційного референдуму щодо приєднання Хорватії до ЄС, призначеного на 22 січня.

Результати референдуму не будуть обов’язковими до виконання, однак є важливими з політичної точки зору для уряду країни.

Як повідомляв УНІАН, Хорватія подала заявку на членство в ЄС в 2003 році, а 9 грудня 2011 року – підписала угоду про приєднання.

Хорватія має приєднатися до ЄС з 1 липня 2013 року.