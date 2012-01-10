Путін втратив у рейтингу 17%, Медведєв - 18%

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН зберіг першість у рейтингу головних політиків 2011 року, втративши 17% голосів росіян, порівняно з минулим роком.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), котре є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання: «Кого б Ви могли назвати політиком року в Росії?», 38% респондентів назвали В.ПУТІНА, при тому, що політиком 2010 року його називали 55% опитаних.

На другому місці – Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ з результатом 19% (у 2010 – 37%).

Далі із значним відривом ідуть лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ з результатом 8% (рік тому - 5%), лідера КПРФ Геннадія ЗЮГАНОВА вважають політиком року 7% росіян (2%), лідера «Справедливої Росії» Сергія МИРОНОВА - 5%.

Дебютант рейтингу – російський мільярдер, кандидат у Президенти Росії Михайло ПРОХОРОВ з результатом 5%.

Замикають рейтинг лідер партії «Яблуко» Григорій ЯВЛІНСЬКИЙ, колишній міністр фінансів Олексій КУДРІН і мер Москви Сергій СОБЯНІН (по 1%).

2% опитаних відповіли «немає таких», 4% - назвали інших політиків, 35% не могли визначитися.

Опитування проводилося 24-25 грудня 2011 р. Опитано 1600 чоловік у 138-ми населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.